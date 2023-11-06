بروتوكول تعاون لإنشاء موقف حضاري نموذجي جديد بقويسنا

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لإقامة موقف نموذجي جديد للسيارات ومشروعات لخدمة الموقف بمركز ومدينة قويسنا بما يعود بالنفع العام على المحافظة مواطنيها، في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية، ويجرى ذلك وفقًا لخطة التنمية الشاملة لمحافظة المنوفية في إنشاء وإقامة العديد من المواقف والأسواق الحضارية والمتطورة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وخلق فرص عمل جادة لأبناء المحافظة.

استئجار قطعة أرض فضاء مساحة 2 فدان لإنشاء موقف حضاري



وقع اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية، والسيد منير إسكندر حبشى ناظر وقف كنيسة مارجرجس بقويسنا بروتوكول التعاون والذي يتضمن قيام المحافظة باستئجار قطعة أرض فضاء خارج المدينة على مساحة 2 فدان بطريق شبين الكوم - قويسنا – بجوار كوبري المنوفية العلوي لإنشاء موقف حضارى نموذجي ومتكامل لخدمة أبناء المحافظة بهدف الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة، هذا وقد سبق وتم ترشيح العديد من قطع الأراضى وتم التوافق على هذه القطعة لمطابقتها لمعايير واشتراطات قواعد المرور فيما يخص هذا الشأن.

محافظ المنوفية يثمن جهود كنيسة ماري جرجس بتعاونها المثمر لخدمة المواطنين



وثمن محافظ المنوفية، جهود مسئولي كنيسة مار جرجس بقويسنا على التعاون المثمر في إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المواطنين، مشيرًا إلى مدى حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.