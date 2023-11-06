مصر تقف شامخة علي كل المستويات.. دعما للقضية الفلسطينية



ان استمرار الدور المصري المحوري والحيوي مع الشعب الفلسطيني لن يتوقف ابدا ومهما كانت ضخامة الضغوط التي تتم ممارستها علي مصر للتخلي عن القضية الفلسطينية، هكذا هي مصر كانت وستظل تدافع عن الحقوق المشروعة لأهالينا في فلسطين المحتلة منذ ان اعلن قيام دوله اسرائيل في عام ١٩٤٨ علي ارض فلسطين وتنفيذ وعد بلفور البريطاني بإعطاء اسرائيل جزءا من الارض الفلسطينيين وعلي حساب جثث اهل فلسطين.

ومنذ ذلك اليوم تجاهد مصر لدعم الشعب الفلسطيني بكل ما لديها من جهد وقدره لاسترداد الحقوق المشروعة له، وحتي يومنا هذا ما تزال القضية الفلسطينية علي رأس قائمه اولويات القضايا العربية في اجنده مصر وفي موقف رئيسها وشعبها باعتبارها قضيه القضايا، ان هذا موقف مصري ثابت لا ولن يتغير مهما حدث ومهما تم ممارسه الضغوط علي مصر للتخلي عن قضيه الاشقاء الفلسطينيين.

ومنذ اليوم الاول لاندلاع الاقتتال في ٧ اكتوبر الماضي اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الرسمي واضحا امام العالم اجمع وهو دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني،وفي نفس هذا الموقف الواضح يقف الشعب المصري داعما ومؤيدا للقيادة السياسية في كل ما اعلنته بوضوح امام العالم وفي مؤتمر القاهرة للسلام الذي عقد في القاهرة والذي كان من نتائجه توضيح الصورة الحقيقية للاعتداءات الإسرائيلية علي الشعب الفلسطيني واعلان الموقف المصري الرسمي الذي يدعم الحقوق المشروعة لأهل قطاع غزه ووقف القتال ورفض التهجير القسري للفلسطينيين او خروجهم من ارضهم علي حساب جزء من ارض سيناء او تصفيه القضية الفلسطينية واباده الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم انه لا حل للمشكل الفلسطينية سوي حل اقامه الدولتين،، واتساقا مع هذا الدور المصري الاكثر فاعليه والثابت تواصل مصر دعمها اقصي جهد لديها وعلي كل المستويات بحيث اصبحت القاهرة محط انظار العالم في دعمها بكل الطرق السلمية لأهل قطاع غزه ومركزا لأجراء الاتصالات واللقاءات الدولية لحل القضية الفلسطينية الرؤساء والاطراف المعنية وكبار المسئولين من كل انحاء العالم والذين يأتون للقاء الرئيس السيسي وللتواصل والتشاور معه حول الاجتياح الاسرائيلي الراهن ويعمل هو من جانبه علي المستوي السياسي الدولي علي توضيح الحقائق للعالم ولكبار القادة والمسئولين من منطلق الدور المصري الفاعل في القضية الفلسطينية ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزه،والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد اهالي غزه العزل.

ومن ناحيه اخري وعلي مستوي الإغاثة والمتطلبات الإنسانية لأهل غزه تواصل مصر دورها من خلال معبر رفح لتوصيل المساعدات والامدادات الإنسانية لهم، وبالأمس التقت بالرئيس السيسي المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين واعربت عن امتنانها له في جهوده للقضاء علي الجوع وفي توصيل قوافل الإغاثة والمساعدات الغدائية والأدوية والامدادات الإنسانية لأهل فلسطين رغم العوائق والعراقيل التي تضعها اسرائيل لإعاقة دخول المساعدات للفلسطينيين مما يلقي علي مصر أعباءا إضافية.

وحتي الامس بلغ عدد الشهداء نتيجة القصف الاسرائيلي المستمر علي اهل فلسطين العزل حوالي ١٠آلاف شهيد ٧٣ في المائة منهم من الاطفال والنساء بالإضافة الي عدد كبير من المفقودين والمقتولين تحت انقاض المباني التي تهدمت جراء القصف الجوي الوحشي علي المدنيين وقصف المستشفيات ومدارس الأطفال.

بل وكل صور الانتهاكات الوحشية تمارسها اسرائيل مثل قطع الماء والوقود والكهرباء والاتصالات بالعالم الخارجي مما يعتبر جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وفيها خرق لكل الاتفاقيات الدولية، الا ان نتنياهو وبدعم كامل من بايدن ومشاركه قوات عسكريه أمريكية يواصل الاجتياح البربري لقطاع غزه وسط فشل ذريع في وقف القتال من جانب منظمه الأمم المتحدة، وهذا الوقف الفوري هو احد جهود مصر الحثيثة في داخل منظمه الامم المتحدة حيث تطالب مصر بالوقف الفوري للقتال الا ان اسرائيل مع الدعم الامريكي الفج لها فأنها تضرب بقرار منظمه الامم المتحدة بوقف القتال عرض الحائط مع صمت مريب من المجتمع الدولي وعجزه عن وقف اباده شعب اعزل وقتل الاطفال والنساء وقتل الصحفيين والاطباء وضرب المستشفيات والمدارس وسيارات الاسعاف،بل تستمرين الامس المجزرة البشعة لأهل فلسطين في قطاع غزة.

وعلي المستوي الانساني تبدأ مصر في المرحلة الثانية من قوافل الامدادات والمساعدات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوصيل المساعدات الانسانية عبر معبر رفح المصري، حيث كانت المرحلة الاولي تحت عنوان "مسافة السكة "حيث رأينا متطوعين من الشابات والشباب المصريين الذين تطوعوا بإعداد كبيرة جدًا للمساعدة في تعبئه وتغليف وإرسال هذه الإمدادات الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية لأهل فلسطين حسب متطلبات تنظيم الهلال الاحمر الدولي،،وتشارك في قوافل الامدادات الإنسانية اجهزه الدولة المعنية مع المجتمع المدني والتحالف الوطني والجمعيات الخيرية والشركات الكبري ورجال الاعمال والاحزاب في قوافل الإغاثة والامدادات الإنسانية والتي بلغ عددها١٠٨ قاطره و١٠٠٠طن من المواد الغذائية.

وتصل ايضا قوافل بطائرات اليونيسيف من دول اجنبيه وعربيه حيث وصلت ظهر امس طائرتان لمنظمه اليونيسيف بإمدادات انسانيه من روسيا ومن الكويت،، وقبلها مشاركه امدادات من عده دول منها دول عربيه وغير عربيه،، كما تضمن الدعم المصري ايضا اطلاق حمله للتبرع بالدم للمصابين في غزه تحت عنوان "قطره دماء تساوي حياه "، بينما من ناحيه اخري انطلقت المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة الإنسانية من خلال مبادرة "من انسان لأنسان "، وايضا اعلنت قافله "حياة كريمة "اطلاق قافله مساعدات لأهالي غزه من الأغذية والمياه،،و تصل الطائرات الي مدينة العريش من خلال منظمه اليونيسيف أو من خلال منظمات الإغاثة الإنسانية،

وفي تقديري ان مصر الآن هي الركيزة الأساسية الفاعلة لدعم غزة على المستوى الدولي والسياسي والانساني من خلال العلاقات الطيبة مع الدول من خلال القيادة السياسية المصرية التي تحظي باحترام قاده العالم ومكانه دوليه استطاع الرئيس السيسي ان يحققها لمصر بين دول العالم الحديث ومن خلال اصطفاف شعبي معه لمواجهه الوضع الخطير الراهن ومن خلال مواقف شجاعة وحكيمه مع قاده الدول ومن خلال جهد ضخم لكشف الاحتلال الاسرائيلي وممارساته ضد الفلسطينيين رغم الاعلام الغربي المضلل المنحاز لاسرائيل وامريكا بشكل مستفز وفج.

وان هذا الدعم المصري الكبير علي كل المستويات قد استطاع بالفعل أن يحدث تأثيرا كبيرا لدي الرأي العام العالمي في إظهار وحشيه إسرائيل والمطالبة بحقوق مشروعه للشعب الفلسطيني مما اسفر عن اندلاع مظاهرات بآلاف المشاركين مع القضية الفلسطينية في المدن الكبري وفي العواصم الغربية في واشنطون ولندن وباريس ومدريد وروما وبرلين وغيرها من المدن الكبري في مختلف انحاء العالم بشكل يتزايد مما قد يحدث في تقديري تاثيرا ونتائج وشيكه لدي قاده الدول الغربية المنحازين انحيازا كبيرا لإسرائيل فقد تجبرهم المظاهرات الغاضبة والمتزايدة ضد اسرائيل والمطالبة بحريه الشعب الفلسطيني والتنديد بإسرائيل قد تؤدي هذه المظاهرات المندلعة يوميا والتي يعلو صوتها ويزداد عددها الي الضغط علي اسرائيل ووقف اعتداءاتها الوحشية علي اهل فلسطين العزل.

وقد يأتي يوما قريبا تتم فيه محاكمه نتنياهو كمجرم حرب وينقلب العالم الغربي عليه وعلي معاونيه من السفاحين والقتلة والمشاركين له من الدول الغربية، ونأمل ان يقف القادة العرب ايضا موقفا اكثر شدة وتاثيرا في اقتصاديات الدول الغربية ويتخذون مواقفا تهدد مصالح الغرب الاقتصادية مما قد يسفر عن ايقاف آله الحرب الغاشمة الإسرائيلية.

وفي تقديري ايضا ان بايدن لن يتمكن من الفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة، وسيفشل فشلا ذريعا في حاله ترشحه بسبب موقفه المنحاز لمجزره غزه،.و ان هذا الوضع الخطير والاعتداءات البربرية الإسرائيلية وبمساعده أمريكية لن يسفر عنها الا مزيدا من الكراهية لإسرائيل وامريكا واجيالا جديده في العالم تشب علي كراهية اسرائيل وامريكا، وسينقلب العالم علي كلاهما وعلي قياده الدولتين قريبا.

وسيستمر الدور المصري الانساني الكبير للقيادة السياسية المصرية التي تتمسك بالسلام والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وستزداد شعبيه الرئيس السيسي الذي يقف بشموخ وحكمه ناصرا للحق الفلسطيني ولقضيته التي هي في قلب الشعب المصري، بل وستزداد شعبيه الرئيس السيسي الذي يقف جسورا حاميا ومدافعا مع جيش وشعب مصر عن سياده مصر علي اراضيها ويستمر في نفس الوقت داعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة علي كل المستويات،،وسيستمر ان شاء الله في فتره ثانيه زعيما مصريا مخلصا ووطنيا قادرا علي مواصلة البناء لمصر واتجاهها نحو التقدم والتحديث والتنمية،