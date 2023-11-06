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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

20 ديسمبر.. طرح الفيلم السينمائي الجديد "أبو نسب" لـ محمد إمام

فيلم أبو نسب
فيلم أبو نسب

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “أبو نسب” طرح العمل بدور العرض السينمائي في مصر يوم 20 ديسمبر المقبل. 

وانتهى المخرج رامي إمام من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد “أبو نسب” استعدادا لعرضه. 

ومن المقرر طرح البوستر الدعائي والرسمي للفيلم خلال أيام كذلك يعمل المخرج رامي إمام حاليا على انتقاء عدد من المشاهد بالفيلم لإطلاق البرومو الرسمي للفيلم. 

قصة فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام وتحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، ويعيش الثنائي قصة حب خلال الأحداث وتنتهي علاقتهما بالزواج.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام. 

التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام

يسجل فيلم "أبو نسب" التعاون الثالث بين الثنائي محمد إمام وياسمين صبرى، خاصة بعدما قدما معا فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي تم إنتاجه عام 2018، ومن قبله فيلم "جحيم فى الهند" عام 2016.

فى سياق آخر، انتهى النجم محمد إمام من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" الذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، محمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير الفيلم السينمائي الجديد "شمس الزناتى" والذى يعيد خلاله محمد إمام تقديم القصة التي قدمها والده الزعيم عادل إمام بمعالجة جديدة.

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