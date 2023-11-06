الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه لـ349 جنديا منذ 7 أكتوبر

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 349 من جنوده منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الاثنين.

 وجاء ذلك بعد مقتل جندي جنود، خلال العمليات الأخيرة، في قطاع غزة، حسب فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

 وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم مستعدون لأي سيناريوهات وعلى كل الجبهات.

 كما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل إسرائيلي في هجوم على الحدود الشمالية، كما أعلن أنه قصف 50 هدفًا في غزة، خلال الـ12 ساعة الأخيرة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى

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