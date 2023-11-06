عاجل.. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، بالتزامن مع مدفعية الاحتلال تشن عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا على الأقل في دير البلح ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضًا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وبحسب وزارة الصحة، استشهد حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 9770 مواطنًا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة، إضافة إلى 24808 جرحى، و2660 مفقودًا بينهم 1270 طفلًا.