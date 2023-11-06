الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية لبنان يعلق على إمكانية اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل

وزير خارجية لبنان
وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب

صرح وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، بأن الحكومة اللبنانية تعمل مع حزب الله والجماعات الفلسطينية في لبنان لمنع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بو حبيب في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية: "نحن نعمل مع حزب الله والمنظمات الفلسطينية الأخرى هنا لمنع الحرب، ونود أن تضغط الولايات المتحدة أيضًا على إسرائيل حتى لا تبدأ حربًا".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي يستفز لبنان كل يوم، لافتا إلى أنه يعتقد أن حزب الله لا يريد الحرب أيضا.

وتابع: "لدينا انطباع، بأنه لن تكون هناك أي حرب كبيرة قادمة ما لم تهاجم إسرائيل لبنان أو يصبح الوضع سيئا للغاية في غزة".

وقال بو حبيب إنه يصدق حزب الله عندما يقول إنه لم يكن لديه علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس، لكنه اشار بأن هذا لا يعني أن المجموعتين ليس لديهما علاقات مع بعضهما البعض.

وشدد على أن حادثة واحدة صغيرة يمكن أن تبدأ الحرب، مضيفا: "آمل ألا يكون الأمر كذلك، اللبنانيون لا يريدون الحرب، ولا أعتقد أن حزب الله يريد الحرب، آمل ألا يبدأ الإسرائيليون حربًا معنا".

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجارات فى قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولى فى ريف الحسكة السورية

عاجل.. قوات فاجنر تعود للقتال فى أوكرانيا رسميا

وزير خارجية لبنان يعلق على إمكانية اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس