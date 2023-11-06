الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مستشفى الرنتيسى للأطفال فى غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الرنتيسي

قالت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الليلة، الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة.

وشهدت مدينة غزة الفلسطينية، الليلة، انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة، أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

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