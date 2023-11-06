عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مستشفى الرنتيسى للأطفال فى غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الليلة، الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة.

وشهدت مدينة غزة الفلسطينية، الليلة، انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة، أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.