الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. سقوط 12 صاروخا فى مدينة كريات شمونة.. وتتسبب فى قطع جزئى للكهرباء

صاروخ
صاروخ

أفادت القناة 7 العبرية، بأن 12 صاروخا أطلقتهم الفصائل الفلسطينية سقطت الأحد على مدينة كريات شمونة في الاحتلال الإسرائيلي وسببت قطعا جزئيا للتيار الكهربائي.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إسرائيلية، إن 3 صواريخ سقطت في بلدة نتيفوت بالنقب من نحو 30 صاروخا أطلق من غزة في الدفعة الأخيرة.

كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف نتيفوت وغلاف غزة بنحو 40 صاروخا في الدفعة الأخيرة.

ودوت صفارات الإنذار في بلدة نتيفوت شرق غزة وجميع البلدات حولها في النقب وغلاف غزة.

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