وكيل أوسوريو يكشف موقفه بعد قرار إقالته من تدريب الزمالك

كشف محمد حبشي، وكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تلقيه عروضًا محلية عقب إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد وجّه الشكر إلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالإضافة إلى عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع خلال الفترة المقبلة بعد واقعة مغادرة معسكر الفريق.

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وكيل أوسوريو: كان هناك اتجاه لرحيل المدرب عقب مباراة زد

وقال حبشي في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لرحيل أوسوريو عقب مباراة زد".

وأضاف: "أوسوريو لم يتلق أي عروض من مصر، كانت هناك عروض سابقة من المكسيك وسنرى ماذا سيحدذ في الفترة المقبلة".

وواصل حديثه: "قرار أوسوريو بشأن الثلاثي المُعاقب من الزمالك عقب واقعة مغادرة المعسكر كان الاستبعاد من مباراة زد فقط".

واستكمل تصريحاته: "أوسوريو له مستحقات 3 أشهر، والشرط الجزائي شهرين وحتى الآن لم نتوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك بشأن تسوية الأمور المالية".

وأتم تصريحاته: "أما فيما يتعلق بإمكانية تفاوض الزمالك مع كريستيان جروس فهو حاليًا لن يتواجد في مصر لأسباب شخصية ولن يكون خيارًا بالنسبة للزمالك".

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أسند مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم إلى معتمد جمال بشكل مؤقت.

ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط حصدها من 6 مباريات بعد أن انتصر في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضًا.

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