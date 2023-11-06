الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مدير المخابرات الأمريكية يزور الشرق الأوسط فى ظل الحرب بين إسرائيل وحماس

مدير المخابرات الأمريكية
مدير المخابرات الأمريكية بيل بيرنز

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، بيل بيرنز، سيسافر إلى عدة دول في الشرق الأوسط للقاء "عديد من نظرائه في المخابرات وزعماء الدول".

وتأتي زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" في خضم الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ووحركة حماس، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع نشوب صراع أوسع نطاقًا وتستمر المفاوضات بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

ووفقًا للمسؤول الأمريكي، سيناقش بيرنز "القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في غزة، ودعم مفاوضات الرهائن، والتزام الولايات المتحدة بمواصلة ردع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن توسيع الصراع بين إسرائيل وحماس".

كما سيعزز المدير التزام واشنطن بالتعاون الاستخباراتي مع دول المنطقة خاصة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والأمن.

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