عاجل.. قوات فاجنر تعود للقتال فى أوكرانيا رسميا

انضم مقاتلون سابقون من مجموعة فاجنر، رسميًا، إلى القوات المسلحة الروسية، وشكلوا وحدة للانضمام مرة أخرى إلى القتال في دونباس، حسبما صرح قائد القوة الجديدة، لوسائل الإعلام الروسية.

وأُطلق على الوحدة، اسم “كاميرتون” (الشوكة الرنانة)، وتم تشكيلها باستخدام مرتزقة سابقين، وهي الآن جزء من مجموعة النخبة من القوات الخاصة الشيشانية “أخمات”، التي انخرطت في صراع موسكو مع كييف منذ البداية تقريبًا.

وظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، لمقاتلي فاجنر السابقين، وهم يخضعون للتدريب القتالي في قاعدة في دونباس.

وتظهر اللقطات، عناصر الوحدة، وهم يقومون بجولات بطائرات الاستطلاع والقتال بدون طيار، بالإضافة إلى اقتحام مواقع وخنادق دفاعية للعدو، واستخدام المدفعية وقذائف الهاون والدروع الثقيلة في محاكاة قتالية.