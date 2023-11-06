أول تعليق من حماس بعد قطع الاحتلال الإسرائيلى الاتصالات فى غزة

قالت حركة حماس، إن قطع الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات في غزة، يكشف نواياها لارتكاب جرائم وحجبها عن الرأي العام.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنًا مع قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، أمس الأحد، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: "انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف".