الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول تعليق من حماس بعد قطع الاحتلال الإسرائيلى الاتصالات فى غزة

قطع الاتصالات في
قطع الاتصالات في غزة

قالت حركة حماس، إن قطع الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات في غزة، يكشف نواياها لارتكاب جرائم وحجبها عن الرأي العام.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنًا مع قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، أمس الأحد، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: "انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف".

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات فاجنر تعود للقتال فى أوكرانيا رسميا

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

عاجل.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة فى لبنان

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال على جبهتى غزة ولبنان

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس