العميد محمد فكري لـ"الشاهد": الإسرائيلين تدربوا على الحرب الخاطفة في أكتوبر 73

كشف العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، كواليس ما جرى يوم 10 أكتوبر 73.

وأضاف "فكري" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news: "وكان العدو على بعد 4 كيلومتر وكان يكتشف أن هناك عناصر تتحرك باتجاه فحدث ارتباك للعدو، وعندما اقتربنا من التبة، أطلق العدو المدفعية، ولكن وصولنا للمنطقة وعملنا أسلاك شائكة وألغام وبدأت عناصر الإشارة تمد خطوط لجبل المر، ومكثنا في ثبات، وتيقن العدو الإسرائيلي أننا ليست دورية صاعقة للانتقام أو أعمال تطوير هجوم شاملة، لا ولكن كانت التبة عبارة عن نقطة ثبات وقتال خارجية بعيدًا عن جبل المر".

وتابع: "وطوال حرب أكتوبر اشتباكات العدو من بعيد وعندما يجد دوريات تقترب منه ينسحب، لأنه أيقن أن المصريين لن ينسحبوا مما تقدموا له، وكان أحد الخبراء العسكريين الإسرائيليين قال في هذه الفترة أن عملية الانسحاب لدي الجيش المصري من القاموس اتلغت، وما يحصل عليه بجزء من الأرض يموت عليه ولا يتركه، ومن المعروف أن القوات الإسرائيلية تم تدريبها علي الحرب الخاطفة بالتسليح والعتاد لساعات، وبعد سيطرتنا علي منطقة "تبة القمع" كان هناك إنذار لمنطقة جبل المر، وكان يتم كشف أي هجوم من بعيد ويتم التعامل مع بالمدفعية".

تفاصيل برنامج "الشاهد

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور