دانا أبوشمسية: القبة الحديدية أخفقت أكثر من مرة فى التصدى لصواريخ المقاومة الفلسطينية

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية، إن القبة الحديدية أخفقت أكثر من مرة للتصدي لرشقات صواريخ المقاومة، مشيرة بأنه من المحتمل فتح تحقيق بعد الإخفاقات المستمرة.

نوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك عطلا في القبة الحديدية، حيث تسبب في سقوطه بتل أبيب بمنطقة "ريشلستيون" والواقعة بجنوب تل أبيب، الذي تسبب في إصابة مواطن بسبب وقوعه على مبني سكني.

وأضافت أبوشمسية، أن هناك العديد من الإخفاقات من جانب الجيش الإسرائيلي، بسبب الأعطال الميكانيكية التي لحقت بعدد من الصواريخ التي تتصدى لصواريخ المقاومة والفصائل الفلسطينية.