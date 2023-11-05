الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض الدول المشاركة فى مساعدات غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية لقطاع غزة، حيث أتت مصر في المقدمة والتي قدمت 5208 أطنان، وجاءت في المرتبة الثانية تركيا بـ 203.6 طن، والمرتبة الثالثة قطر بـ124 طنا.

فيما قدمت الأردن 22.6 طن، تونس 12.5 طنا، باكستان 81 طنا، ماليزيا 16 طنا، الكويت 123.6 طن، العراق 11.5 طن، والهند 38 طنا.

كما شاركت الأمارات بـ22.6 طن، المغرب 25 طنا، البحرين 79 طنا، الجزائر 44 طنا، كينيا 25 طنا، فنزويلا 18.15، الدنمارك 151.8 طن، وأيرلندا 13 مليون يورو، تركيا 203.6 طن.

القاهرة الإخبارية مساعدات غزة مصر قناة القاهرة الإخبارية قطر الأردن تونس الكويت

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