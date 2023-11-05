الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد فكرى لـ"الشاهد": السيطرة على جبل المر كان هدفًا لسلاح المشاة

العميد محمد فكري
العميد محمد فكري

استكمل العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، كاشفًا الأجواء والمعايشة الحقيقي لمعركة جبل المر يوم 9 أكتوبر 73.

وأضاف "فكري" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news: الساعات الأولى التي بدأ فيها الهجوم كانت بدون أكل أو شرب، لأننا كنا ننفذ مهمة صعبة جدًا، لأننا كنا نتعامل مع الطيران الذي بدأ بتدمير جزء من الدبابات الموجودة، والمركبات وكان هناك إعاقة ثانية للهجوم المصري على منطقة جبل المر، والبطولة كانت لقائد اللواء عندما ترك مركز القيادة وترجل على قدميه ليشارك في الهجوم وأن يعطي دفعة معنوية لكل المقاتلين، وكانت المساحات الضخمة جدًا لجبل المر بينت بعض أوضاع الدبابات والمركبات ومراكز القيادة للقطاع الجنوبي للعدو، وارتبك العدو تمامًا وحدثت المعجزة بندأ الله أكبر وشعارات معنوية للجنود بالنصر، وأصاب العدو الزعر في هذه اللحظة وتركوا الدبابات والمدفعية الجنزير وهربوا، وكان الجنود والضباط المصريين المدربين علي قيادة هذه المركبات يصطحبونها للوحدات المصرية عبر الكباري علي قناة السويس.

وتابع: "جبل المر عبارة عن هيئة كبيرة جدًا وكان المطلوب ضمن المخطط الاستيلاء عليها ضمن سلاح المشاة، الذي يستولي علي أرض المعركة بالتعاون مع الأسلحة الثانية، والسيطرة علي جبل المر كان هدفًا لسلاح المشاة".

تفاصيل برنامج “الشاهد”

يقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور

الشاهد أكتوبر 73 محمد الباز

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