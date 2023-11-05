فهمى: حرب غزة لا تنفصل عن الأطراف المحيطة.. والشرق الأوسط يُرسم من جديد

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود مصر في تقديم المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن حرب غزة لا تنفصل عن الأطراف الإقليمية المحيطة.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط يتم رسمها من جديد، موضحًا أن الإدارة الأمريكية ستتأثر جزاء حرب غزة الجارية الآن، وأن الرئيس الأمريكي سيدفع الثمن وضريبة دعم إسرائيل.

وأشار إلى أن البنية العسكرية لحماس لم تتضرر بنسبة كبيرة حتى الآن، موضحًا أن وزير التراث الإسرائيلي "عشوائي" ومن المستوطنين، مؤكدًا أن إسرائيل تبحث عن إعادة هيبة الجيش.

وأكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن حماس تقدم نفسها للعالم كحزب سياسي وما يجري في غزة تحول إلى شأن دولي.