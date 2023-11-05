محمد عبود: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تنهي ستار الغموض النووي بإسرائيل

علق الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشن ضربة نووية على قطاع غزة، مؤكدا أن أن المخيف رد الفعل في الداخل الإسرائيلي ووجهة نظر معارضي كلام الوزير.

وأضاف، خلال مداخلة عبر “زووم”، لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن الوزير الإسرائيلي يعبر عن تيار واسع داخل المجتمع الإسرائيلي ولا يمكن فصل التصريحات عن التطرف الديني في تل أبيب، مؤكدًا أن تصريحاته تنهي ستار الغموض النووي في إسرائيل.

بعض أعضاء حكومة نتنياهو عارضوا تصريحات زميلهم

وتابع، أن بعض أعضاء حكومة نتنياهو عارضوا تصريحات زميلهم وزير التراث بشأن ضرب غزة نوويًا لأنه يعني التضحية بالأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.