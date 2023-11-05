بدون أوسوريو وعبدالهادى.. مجلس الزمالك يجتمع مع الجهاز الفنى للفريق

وصل مقر نادي الزمالك الثلاثي عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وأحمد مجدي، المدرب المساعد، ومحمد عبدالمنصف، مدرب حراس المرمى للاجتماع مع مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويجتمع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في الوقت الحالي، لبحث العديد من الملفات الهامة، وأبرزها ملف الفريق الأول لكرة القدم بعد النتائج السيئة التي يحققها منذ بداية الموسم الحالي.

كان مجلس إدارة القلعة البيضاء استقر على رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق.

واقترب معتمد جمال، نجم الزمالك السابق، من تولي مهمة المدير الفني بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.