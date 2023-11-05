بلينكن: تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كافٍ تمامًا

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، أن تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كافٍ تمامًا".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "علينا توصيل هذه الشاحنات بطريقة مستدامة، والهدن تساعد على ذلك وتمكن وصول المساعدات إلى المحتاجين".

وعن موقف بلاده من وقف إطلاق النار في غزة، أن الكل يرحب بالهدن الإنسانية، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار.

وتابع: "الهدن الإنسانية تعزز ما نريد تحقيقه بما في ذلك تحرير الرهائن وإيصال المساعدات".