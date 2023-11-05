استشهاد 7 بينهم صحفى خلال قصف إسرائيلى على جنوب لبنان

استشهد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان، اليوم الأحد، حسبما نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر أمنية في لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن الغارة الإسرائيلية أصابت السيارة بين قريتي عياناتا وعيترون بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

فيما نقلت وكالة فرانس برس، عن الدفاع المدني اللبناني، مقتل صحفي و4 من أفراد عائلته بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

الاحتلال يوسع عملياته جنوب لبنان

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، دائرة أعماله العسكرية إلى مناطق بعيدة عن الخط الحدودي بجنوب لبنان.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية، إن "التصعيد قد يكون ردا على استخدام حزب الله للمرة الأولى في هجمات شنها يوم أمس، على موقع إسرائيلي صاروخ أرض/أرض من نوع "بركان"، بحسب وكالة شينخو الصينية.

وأكدت المصادر بأن "مرابض المدفعية الإسرائيلية الثقيلة من عيار 155 مليمترا المتمركزة في مربض "زاعورة" داخل الجولان السوري المحتل، أطلقت 6 قذائف على أطراف بلدة يحمر الشقيف عند الطرف الشرقي لمدينة النبطية بجنوب لبنان، التي تبعد عن الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل حوالي 18 كيلومترا".

من جهة ثانية أكدت المصادر العسكرية ذاتها بأن "مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز" تحطمت في الجو إثر إصابتها بصاروخ أرض/ جو، وسقط حطامها بين بلدتي جبشيت وحاروف بجنوب مدينة النبطية، حيث عمل عدد من المواطنين على جمع بقاياها وتسليمها للجهات الأمنية اللبنانية.