القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي السياق ذاته، ‏أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت الخارجية الأردنية: إنها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريض مدان على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.