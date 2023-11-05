القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة
أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت الخارجية الأردنية: إنها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريض مدان على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.