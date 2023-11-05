الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف سنجر: على الإدارة الأمريكية أن توقف الجنون الإسرائيلى

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن سيناريو التهجير مرفوض من قبل الفلسطينيين ومن قبل المصريين، فالإنسان مرتبط بأرضه، وليس مثل قطعة شطرنج سيتم نقلها، وينقل معها تراثه الديني والحضاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك رفضًا شديدًا من الفلسطينيين لفكرة التهجير من أرضهم، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين نزحوا في النكبة الأولى تحت الضغط والقتل المفزع، وما زالت ذكريات القتل في عقول الأجداد وينقلونها للأحفاد.

ولفت إلى أن محاولة الضغط لنقل الفلسطينيين محاولات مرفوضة، متسائلًا: "لماذا تقف أوروبا ضد الهجرات التي تأتي من دون ثقافة مشتركة معهم رفضًا شديدًا"، ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي اتحاد مسيحي يعتمد على الدين المسيحي مكونًا له.

وأشار إلى أن كل السيناريوهات المطروحة حاليًا تبعد عن القضية الرئيسية للأزمة، ونجد أن وزيرًا إسرائيليًا يتحدث عن قنبلة نووية أفكار مجنونة، بينما الفلسطينيون يقولون: "سنموت هنا ولن نترك أرضنا".

وأردف أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن توقف هذا الخلل في طريقة التفكير الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين، متسائلًا: "هل سيقتلون أكثر من 2 مليون للوصول لحماس؟".

سنجر سيناريو التهجير الفلسطينيين القاهرة الإخبارية وزير إسرائيلى

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