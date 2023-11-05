الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه مطروح" تستعرض جاهزيتها لمواجهة الأزمات أمام لجنة "التنمية المحلية"

مياه مطروح
مياه مطروح

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح اليوم عرضًا لجاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ التي قد تحدث نتيجة الظروف الجوية أو البيئية، بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة والعميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

_ حالة السيارات والمعدات


واطلعت اللجنة على عدد ونوع وحالة السيارات والمعدات المتوفرة بالشركة، واستمعت إلى شرح من المهندس محمد منصور رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة عن خطة الشركة للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تحدث نتيجة الأمطار الغزيرة أو السيول.

_ مستوى الجاهزية والكفاءة 


وأبدت اللجنة إمتنانها بمستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها الشركة والتي تعكس الاهتمام والمتابعة الدائمة من قبل الوزارة حيث دعت إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الشركة والجهات المعنية لمواجهة أي تحديات قد تواجه الشركة في المستقبل.

_ التصدي للمخاطر والمشكلات 

وعبر العميد عمرو الشيخ عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركة للتصدي للمخاطر والمشكلات التي قد تحدث، ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الشركة والشركة القابضة والجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمة بأفضل شكل ممكن.

مياه مطروح

مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مواجهه الأزمات مياه الشرب والصرف الصحي الظروف الجوية لجنة التنمية المحلية مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح فى زيارة تفقدية لمجمع محطات تحلية مياه الرميلة

الأكثر قراءة

"لن يستطيعوا إنهاء حماس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ما يفعله نتنياهو هروب إلى الأمام

السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى بمقدار مليون برميل يوميًا

سقوط راقصة وهروب مالكة كباريه شهير في الهرم

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

حقن مجهري.. سيدة تخلع زوجها في محكمة الأسرة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى "أشكول"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر، عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة