"مياه مطروح" تستعرض جاهزيتها لمواجهة الأزمات أمام لجنة "التنمية المحلية"

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح اليوم عرضًا لجاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ التي قد تحدث نتيجة الظروف الجوية أو البيئية، بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة والعميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

_ حالة السيارات والمعدات



واطلعت اللجنة على عدد ونوع وحالة السيارات والمعدات المتوفرة بالشركة، واستمعت إلى شرح من المهندس محمد منصور رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة عن خطة الشركة للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تحدث نتيجة الأمطار الغزيرة أو السيول.

_ مستوى الجاهزية والكفاءة



وأبدت اللجنة إمتنانها بمستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها الشركة والتي تعكس الاهتمام والمتابعة الدائمة من قبل الوزارة حيث دعت إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الشركة والجهات المعنية لمواجهة أي تحديات قد تواجه الشركة في المستقبل.

_ التصدي للمخاطر والمشكلات

وعبر العميد عمرو الشيخ عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركة للتصدي للمخاطر والمشكلات التي قد تحدث، ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الشركة والشركة القابضة والجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمة بأفضل شكل ممكن.

مياه مطروح

مياه مطروح

مياه مطروح

مياه مطروح

مياه مطروح

مياه مطروح

مياه مطروح