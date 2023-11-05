الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المعموديات الجماعية.. سبيل الهرب من نار الحرب إلى ملكوت الرب

المعمودية
المعمودية

لجأ المسيحيون في غزة إلى سياسة جديدة للهرب من نار الحرب، وهى الاحتماء بجنة الرب، حيث يتوافدون بشكل دوري على الكنائس لإتمام طقس يُسمى بـ«المعمودية الجماعية»، وذلك للإطمئنان على ذويهم من الاطفال أنهم دخلوا إلى الديانة المسيحية بنجاح، استعدادًا لأي قصف قد ينقلهم من الحياة الأرضية إلى يدي الله.

وردت إلينا هذه الأنباء من تصريح أطلقه المطران عطاالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: «معمودية جماعية لأطفال غزة قامت بها الكنيسة الارثوذكسية قبل ايام، وكانت برغبة من الاهالي تحسبا لأي ظرف ممكن أن يتعرضوا له هم وأطفالهم لينالوا سر العماد المقدس، رحمتك يارب امنحنا وسلامك اعطينا امين».

ما هي المعمودية؟

قال الباحث المتخصص في الطقوس الكنسي «شريف برسوم»، في تصريح خاص إن المعمودية هي الباب الذي يدخل منه أي فرد إلى المسيحية، وذلك بُناء على تصريح صدر عن السيد المسيح شخصيُا في لقاء جمعه بـ القديس نيقوديموس الذي قام بتكفين المسيح فيما بعد، دونه لنا القديس يوحنا، وقال المسيح في ذلك التصريح إن من لم يولد من الماء والروح، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.

لذا تحرص الأسر على أن يُعمد الطفل فور ولادته، حتى يتمكن من أن يدخل ملكوت الله، بناء على ذلك التصريح، في إشارة إلى أن هناك طوائف مسيحية لا تعمد الطفل صغيرا بل تنتظر حتى يبلغ سنا يتمكن من خلالها من القبول والرفض، لكن هذه الطوائف تكون قليلة جدًا.

تاريخ المعمودية

عادل عوض، المتخصص في التاريخ الكنسي، قال في تصريح خاص، إن البعض يظن أن المعمودية بدأت مع معمودية يوحنا المعمدان، الا ان ذلك ليس صحيحا؛ لأن المعمودية طقسًا قديمًا وليس مستحدثًا، إلا أن أهدافها هي التي يجب تسليط الضوء عليها فعلى سبيل المثال كان قديما في اليهودية معمودية تسمى معمودية الدخلاء وكانت تمنح لمن يريد ان يدخل الى اليهودية او يعتنق الفكر اليهودي، دون انتماؤه لاسرة يهودية الأمر الذي كان يدفعه لإتمام طقس معمودية الدخلاء.

كما اشار الى ان يوحنا المعمدان، كانت معموديته بمثابة اعتراف بالخطيئة، واعلان رغبة في التخلص منها بواسطة هذه المعمودية، الا ان المعمودية التي تمنح للفرد في المسيحية تقوم بتبديل الطبيعة الفاسدة التي يولد بها الانسان من رحم والدته حاملا داخلها الخطية الجدية او الاصلية ومفعولها التي سقط بها ادم، الى طبيعة جدية لا تحب الخطأ ولا تميل اليه.

هل تجوز بشكل جماعي؟

بالعودة إلى الباحث المتخصص في الطقوس الكنسي «شريف برسوم»، نجده يؤكد جواز إتمام المعموديات الجماعية، قائلا إن الكنيسة المصرية وتحديدا القبطية الارثوذكسية، تقوم ايضا بمعموديات جماعية في يوم احد المولود اعمى والمعروف بأحد التناصير اذ ان الكنيسة تتيمن بقصة المولود اعمي الذي خلق له المسحي عينين، بعدما تفل على الأرض وصنع طينا على غرار خلقة ادم، وامره بالاغتسال في بركة سلوام ليفاجئ المولود اعمى بان عينيه خلقتا بعد الاغتسال في البركة.

لذلك الكنيسة تقوم في ذلك اليوم من ايام الصوم الكبير بعمل معموديات جماعية لكل الراغبين في معمودية أبنائهم.

هل هناك وقت محدد لها؟

مينا سعيد، طبيب بشرى، وحاصل على بكالوريوس الكلية الاكليركية، ودبلوم معهد الرعاية والتربية الكنسية، قال ايضا في تصريح خاص ان الكنيسة لا تمانع في إتمام طقس المعمودية للطفل فور ولادته، إلا أنها تنتظر في الواقع الى 40 يوما في حالة معمودية الذكور، و80 يوما في حالة الانثى بسبب آلام وليس الطفل.

وأشار إلى أن الآلام تكون في حالة تشبه حالة الطمث لمدة 40 يوما في حالة انجاب طفل ذكر، و80 يوما في حالة انجاب طفلة انثى، وهو ما يمنعها من المشاركة في اتمام الطقوس الكنسية من سر الافخارستيا وخلافه، لذا تنتظر الكنيسة حتى تنتهى الام من هذه الفترة لتتمكن من المشاركة في طقس معمودية نجلها.

شكل المعمودية الجماعية

الاب فيلبس ماهر، استاذ الطقوس الكنسية في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، قال في تصريح خاص انه لافارق في الطقس الخاص بالمعمودية اذ ما كان الراعي يعمد فردا واحدا او اكثر من فرد، حيث يقوم بتغطيس المعمد 3 مرات في الماء، ثم يدهنه 36 رشمة بزيت الميرون المقدس ويفعل ذلك في اي حال لكل طفل من المعمدين.

المعمودية الجماعية المعموديات الجماعية معمودية غزة كنيسة غزة معمودية فلسطين

مواد متعلقة

"كاثوليك مصر" يحيون ذكرى خادم الله جوزيبي فانين الشهيد

"الروم الأرثوذكس" تحتفل بتذكار نقل رفات القديس العظيم جاورجيوس إلى الهيكل الجديد

استكمال اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام بكنائس القاهرة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس مارقيان السوري المعترف

خلال احتفالاتها بالقديسين العادمي الفضة.. الروم الأرثوذكس تدعم القضية الفلسطينية

اليوم.. "البيزنطية" تحتفل بذكرى يوانيكيوس والشهيدَين أسقف ميرا وهرماوس

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس كارلُس بروماس الأسقف

في احتفالات اليوم.. "المارونية": من يحفر الهوة يلقي بنفسه فيها

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة لتبريرها العدوان على غزة

بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجاز دبلوماسي نادر

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل وفاة 4 في حريق شقة بالطالبية

"تاون جاس" تعلن عن أعمال ملء الخزان بالمحمودية وأبوقير بالإسكندرية الأربعاء المقبل

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان