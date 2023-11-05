المعموديات الجماعية.. سبيل الهرب من نار الحرب إلى ملكوت الرب

لجأ المسيحيون في غزة إلى سياسة جديدة للهرب من نار الحرب، وهى الاحتماء بجنة الرب، حيث يتوافدون بشكل دوري على الكنائس لإتمام طقس يُسمى بـ«المعمودية الجماعية»، وذلك للإطمئنان على ذويهم من الاطفال أنهم دخلوا إلى الديانة المسيحية بنجاح، استعدادًا لأي قصف قد ينقلهم من الحياة الأرضية إلى يدي الله.

وردت إلينا هذه الأنباء من تصريح أطلقه المطران عطاالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: «معمودية جماعية لأطفال غزة قامت بها الكنيسة الارثوذكسية قبل ايام، وكانت برغبة من الاهالي تحسبا لأي ظرف ممكن أن يتعرضوا له هم وأطفالهم لينالوا سر العماد المقدس، رحمتك يارب امنحنا وسلامك اعطينا امين».

ما هي المعمودية؟

قال الباحث المتخصص في الطقوس الكنسي «شريف برسوم»، في تصريح خاص إن المعمودية هي الباب الذي يدخل منه أي فرد إلى المسيحية، وذلك بُناء على تصريح صدر عن السيد المسيح شخصيُا في لقاء جمعه بـ القديس نيقوديموس الذي قام بتكفين المسيح فيما بعد، دونه لنا القديس يوحنا، وقال المسيح في ذلك التصريح إن من لم يولد من الماء والروح، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.

لذا تحرص الأسر على أن يُعمد الطفل فور ولادته، حتى يتمكن من أن يدخل ملكوت الله، بناء على ذلك التصريح، في إشارة إلى أن هناك طوائف مسيحية لا تعمد الطفل صغيرا بل تنتظر حتى يبلغ سنا يتمكن من خلالها من القبول والرفض، لكن هذه الطوائف تكون قليلة جدًا.

تاريخ المعمودية

عادل عوض، المتخصص في التاريخ الكنسي، قال في تصريح خاص، إن البعض يظن أن المعمودية بدأت مع معمودية يوحنا المعمدان، الا ان ذلك ليس صحيحا؛ لأن المعمودية طقسًا قديمًا وليس مستحدثًا، إلا أن أهدافها هي التي يجب تسليط الضوء عليها فعلى سبيل المثال كان قديما في اليهودية معمودية تسمى معمودية الدخلاء وكانت تمنح لمن يريد ان يدخل الى اليهودية او يعتنق الفكر اليهودي، دون انتماؤه لاسرة يهودية الأمر الذي كان يدفعه لإتمام طقس معمودية الدخلاء.

كما اشار الى ان يوحنا المعمدان، كانت معموديته بمثابة اعتراف بالخطيئة، واعلان رغبة في التخلص منها بواسطة هذه المعمودية، الا ان المعمودية التي تمنح للفرد في المسيحية تقوم بتبديل الطبيعة الفاسدة التي يولد بها الانسان من رحم والدته حاملا داخلها الخطية الجدية او الاصلية ومفعولها التي سقط بها ادم، الى طبيعة جدية لا تحب الخطأ ولا تميل اليه.

هل تجوز بشكل جماعي؟

بالعودة إلى الباحث المتخصص في الطقوس الكنسي «شريف برسوم»، نجده يؤكد جواز إتمام المعموديات الجماعية، قائلا إن الكنيسة المصرية وتحديدا القبطية الارثوذكسية، تقوم ايضا بمعموديات جماعية في يوم احد المولود اعمى والمعروف بأحد التناصير اذ ان الكنيسة تتيمن بقصة المولود اعمي الذي خلق له المسحي عينين، بعدما تفل على الأرض وصنع طينا على غرار خلقة ادم، وامره بالاغتسال في بركة سلوام ليفاجئ المولود اعمى بان عينيه خلقتا بعد الاغتسال في البركة.

لذلك الكنيسة تقوم في ذلك اليوم من ايام الصوم الكبير بعمل معموديات جماعية لكل الراغبين في معمودية أبنائهم.

هل هناك وقت محدد لها؟

مينا سعيد، طبيب بشرى، وحاصل على بكالوريوس الكلية الاكليركية، ودبلوم معهد الرعاية والتربية الكنسية، قال ايضا في تصريح خاص ان الكنيسة لا تمانع في إتمام طقس المعمودية للطفل فور ولادته، إلا أنها تنتظر في الواقع الى 40 يوما في حالة معمودية الذكور، و80 يوما في حالة الانثى بسبب آلام وليس الطفل.

وأشار إلى أن الآلام تكون في حالة تشبه حالة الطمث لمدة 40 يوما في حالة انجاب طفل ذكر، و80 يوما في حالة انجاب طفلة انثى، وهو ما يمنعها من المشاركة في اتمام الطقوس الكنسية من سر الافخارستيا وخلافه، لذا تنتظر الكنيسة حتى تنتهى الام من هذه الفترة لتتمكن من المشاركة في طقس معمودية نجلها.

شكل المعمودية الجماعية

الاب فيلبس ماهر، استاذ الطقوس الكنسية في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، قال في تصريح خاص انه لافارق في الطقس الخاص بالمعمودية اذ ما كان الراعي يعمد فردا واحدا او اكثر من فرد، حيث يقوم بتغطيس المعمد 3 مرات في الماء، ثم يدهنه 36 رشمة بزيت الميرون المقدس ويفعل ذلك في اي حال لكل طفل من المعمدين.