وزيرة خارجية فرنسا تطالب بإيصال المساعدات الدولية إلى غزة

طالبت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، بمزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لغزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

يجب احترام القانون الإنساني الدولي

وقالت كولونا إن: صوتنا لصالح وقف إطلاق النار بغزة، وعلى مجلس الأمن تحمل مسئولياته، منوهة بأنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في غزة.

وأدانت وزيرة خارجية فرنسا عنف المستوطنين بالضفة الغربية، لافتة إلى أنه يتم العمل على تفادي توسيع الحرب بغزة وإقرار حل دبلوماسي سلمي.

وتابعت: يحق للفلسطينيين العيش بسلام وندعم حقهم في دولة مستقلة.