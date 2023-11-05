برنامج الأغذية العالمى يطلق نداء عاجلًا من أجل توفير وصول آمن وموسع للمساعدات إلى غزة

أصدرت سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، نداء عاجلًا من معبر رفح الحدودي من أجل توفير وصول آمن وموسع للمساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير ووصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، وقالت ماكين إن الآباء فى غزة فى الوقت الحالى لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم وما إذا كانوا سيبقون على قيد الحياة ليروا غدًا.

وأعربت ماكين التى تختتم زيارة لمصر استغرقت يومين في بيان صادر عن المنظمة الدولية عن تقديرها للجهود التى تبذلها مصر لتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الإنسانية عبر حدودها مع غزة، وكذلك عمل الهلال الأحمر المصري رائع، مؤكدة على الحاجة إلى عمل الجميع معًا لضمان الوصول الآمن والمستدام إلى غزة.

وقالت المسئولة الأممية إن الأزمة في غزة ليست مجرد مأساة محلية بل هي تذكير صارخ بأن أزمة الغذاء العالمية تتفاقم، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لا تهدد السلام والاستقرار الإقليميين فحسب بل إنها تقوض الجهود الجماعية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن البرنامج الأممي يعمل على توسيع نطاق جهوده للوصول إلى أكثر من مليون شخص فى غزة بالمساعدات الغذائية العاجلة فى الأسابيع القليلة المقبلة ولفتت إلى أن أكثر من 650 ألف شخص فى غزة والضفة الغربية قد تلقوا مساعدات غذائية ونقدية من برنامج الأغذية العالمي منذ 7 أكتوبر.



منظمة الصحة العالمية

كما أدانت منظمة الصحة العالمية، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الجمعة، قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في بيانها اليوم السبت، إنه وفقًا للتقارير، كانت مركبات الإسعاف في مستشفى الشفاء تُجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.