البوارج الإسرائيلية تنفذ قصفًا عنيفًا واستهداف متعمد للمخابز

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن البوارج الإسرائيلية تنفذ قصفا عنيفا ومباشرا لقطاع غزة، بجانب الاستهداف المتعمد للمخابز.

الاحتلال استهدف ودمر خزان المياه شمال جباليا فى غزة

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال استهدفت ودمرت خزان المياه شمال جباليا في غزة، بالإضافة إلى استهداف عائلات تحاول النزوح من شمال القطاع.

وتابعت: إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تنفذ قصفًا مباشرًا للمخابز في قطاع غزة، مما أدى إلى توقف معظم المخابز عن العمل في القطاع.