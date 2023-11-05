رئيس "العامة للاستثمار" يستعرض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات مع كبرى الشركات اليابانية

نظم المكتب التجارى المصرى باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو فى طوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط "JCCME"، واتحاد مصنعي مكونات السيارات فى اليابان "JAPIA"، مائدة مستديرة لحسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شارك فيها كبرى الشركات اليابانية العاملة فى مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك على هامش الزيارة الترويجية لرئيس الهيئة لليابان.

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة ووضع الإطار التشريعى والحلول المناسبة لأى معوقات قد تواجه الصناعة.

وكذلك إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة والذى يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات فى إفريقيا والشرق الأوسط.

استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة

كما تم استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة، فى هذا القطاع الهام والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى هذا المجال.

من ناحية أخرى أعربت الشركات اليابانية المشاركة فى اللقاء، عن بالغ اهتمامها بالتواجد فى مصر كأحد أهم الأسواق الرائدة فى إفريقيا والشرق الأوسط، والذى يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

كما أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجية، وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.

وأكد حسام هيبة على أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات، كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو وما يتوافق أيضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.