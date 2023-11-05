"تعليم مطروح": حزمة تدريبية لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية وتعميق الانتماء الوطني

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاته، اليوم الأحد، إنه سيتم تنفيذ حزمة تدريبية مكثفة، تضم برامج حول المشروعات القومية التي قامت بها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة؛ لتعريف الطلاب بها وتعميق الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة وما تقدمه الدولة من مجهودات هائلة للارتقاء بحياة المواطنين بكافة المجالات.

وأوضح وكيل الوزارة - حسبما أفاد بيان صادر عن المديرية - أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجه الإدارة المركزية لشئون المديريات بتنفيذ تلك الحزمة التدريبية، والتي يشارك فيها مديرو ووكلاء المدارس والأخصائيون الاجتماعيون واثنان من معلمي كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية ورئيس اتحاد الطلاب.

وفي سياق متصل، عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية بديوان عام المديرية، استعرض خلاله محصلة الشهر الأول من العام الدراسي الجديد.. موضحا إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية بكافة مدارس المحافظة.

وأكد خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتفعيل حصص المشاهدة بكافة مدارس مطروح بمعدل حصتين دراسيتين خلال الفترة الواحدة باليوم الدراسي مع متابعة تحصيل الطلاب ونواتج التعلم من الحصص التفاعلية، مشددا على متابعة معدلات الغياب في المدارس خاصة بالمرحلة الثانوية (عام / فني) مع تنفيذ خطة مبسطة بإطار زمني محدد لتفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المدارس لجذب الطلاب مع الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الوزارية الخاصة بلائحة غياب الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية ومسئولي التوجيه المالي والإداري، بمواصلة القيام بجولات المتابعة الميدانية المفاجئة لرصد الإيجابيات بالمدارس والوقوف عليها وتعظيمها ورصد السلبيات ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة؛ انطلاقا من مفهوم المتابعة لتقويم الأداء أولا وليس التقييم.