أخبار فاتتك| "حتحوت" يكشف كواليس خروج ثلاثى الزمالك و30 شاحنة مساعدات تصل غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حتحوت يكشف كواليس خروج ثلاثي الزمالك من معسكر مباراة زد

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس خروج ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من المعسكر دون إذن قبل مواجهة زد بالدوري المصري.

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مسيرة للمصريين فى لندن تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

شارك الآلاف من أصول أوروبية وعربية وأبناء الجاليات الأجنبية المقيمين في بريطانيا في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما شارك في المسيرة آلاف اليهود من مختلف المقاطعات رافضين كل ممارسات العنف والعنصرية في غزة.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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أحمد شيبة يتصدر ترند "يوتيوب" بأحدث أغنياته "قاتلنى وجاى تقولى شالوم"

استطاع المطرب أحمد شيبة تحقيق نجاح كبير بأحدث أغنياته "قاتلني وجاي تقولي شالوم" تضامنًا مع القضية الفلسطينية ودعمًا لأهل غزة، بسبب ما يحدث من الاحتلال الصهيوني.

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استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى بوسط قطاع غزة

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

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الهلال الأحمر الفلسطينى يتسلم 30 شاحنة مساعدات عبر رفح

استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس السبت، 30 شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، وتم تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 3 شاحنات مرسلة لها، و19 شاحنة لأونروا، بالإضافة إلى 8 شاحنات من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

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