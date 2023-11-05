الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بدء تدريب مديرى المدارس خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية.. اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء تدريب مديرى المدارس الجدد بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس 16 نوفمبر، موضحة أنه من المقرر أن يحضر الوزير الدكتور رضا حجازى أول يوم فى البرنامج التدريبى، الذى يعقد بالسادس من أكتوبر وعدد من قيادات الوزارة، كما يشمل التدريب زيارة ميدانية لعدد من المدارس المتميزة التى يتم ترشيحها من مديرى المديريات التعليمية كل فى نطاق اختصاصه.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعيين مديري مدارس جدد خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إصدار قرار وزارى لتعيين خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.
وأوضح الوزير أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذى يتناسب مع طبيعة عملهم.

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