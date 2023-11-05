الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: حسام حسن الأقرب لخلافة أوسوريو فى الزمالك الفترة المقبلة

حسام حسن
حسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات بشأن مصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، والمدرب الجديد الذي قد يخلفه في حال رحيله.

وارتبط اسم أوسوريو بالرحيل عن الزمالك بعد خسارة الفريق الأبيض أمام زد بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية ببطولة الدوري.

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شوبير: مجلس الزمالك سيحسم مصير أوسوريو في اجتماع الأحد

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "المباحثات مازالت مستمرة ومستقبل أوسوريو سيُحسم في اجتماع الأحد".

وأضاف: "حسام حسن هو الاسم الأبرز كمدرب مصري بدلًا من أوسوريو وهناك مفاوضات مع جروس أو كارتيرون لكن من بعيد وليست رسمية وننتظر في الساعات القليلة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "مجلس الزمالك سيتخذ قراره الخاص باللاعبين الثلاثة الذين تم استبعادهم من مباراة زد الأخيرة وهم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

أحمد سالم: سنعقد اجتماعًا يوم الأحد بشأن مستقبل أوسوريو واستبعاد ثلاثي الفريق

وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "استبعاد الثلاثي فتوح والزناري وصبحي؟ يوم الأحد المقبل سيكون هناك اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك وسيتم بحث هذا الأمر وطلب مذكرة مكتوبة من عبدالواحد السيد، مدير الكرة، حول هذه الواقعة".

وأضاف: "لا يوجد اجتماع في الوقت الحالي لمجلس إدارة نادي الزمالك، كل شيء ستتم مناقشته يوم الأحد المقبل بشأن مصير أوسوريو واستبعاد فتوح والزناري ومحمد صبحي".

وتابع: "انتهى عصر القرارات الفردية والكل يسير حاليًا بنظام وليس بشكل انفعالي".

وأتم: "جماهير الزمالك لديها كل الحق في الغضب والحزن على هزيمة الفريق في مباراتين متتاليتين، مجلس الإدارة عندما بدأ مهمته وجد مشاكل عديدة لن تُحل في يوم وليلة، وأتمنى أن تدعم الجماهير مجلس الإدارة، في النهاية كل ما يهم الجمهور يهم المجلس أيضًا".

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