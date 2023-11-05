الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زهران يجتمع بقيادات الاشتراكي والشيوعي المصري

زهران يجتمع بقيادات
زهران يجتمع بقيادات الاشتراكي والشيوعي المصري

اجتمع المرشح الرئاسي فريد زهران، وعدد من قيادات حملته الانتخابية بقيادات حزبي، الاشتراكي المصري والشيوعي المصري، بمقر الحزب الاشتراكي بوسط البلد.


دار اللقاء حول البرنامج الانتخابى للمرشح ومدى توافقه مع برنامج الحركة المدنية، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.


شارك بالحضور أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري ومن قيادات الحزب الدكتورة كريمة الحفناوي والدكتور محمد حسن خليل وماجدة رشوان، كما شارك صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعى المصري وبهيجة حسين، القيادية بالحزب، وممثلين لشباب الحزبين. حضر اللقاء باسم كامل، مدير الحملة وعبد العزيز الشناوي، نائب مدير الحملة ودكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحملة ودكتور فريد شوقي، عضو الهيئة العليا بحزب العدل ودكتور حسام حسن، القيادي بحزب العدل.

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