نهى طلعت لـ"القاهرة الإخبارية": مصر لن تتخلى عن دورها فى مساعدة الفلسطينيين بغزة

ناشدت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين عام التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر للقاهرة الإخبارية، دول العالم إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق مصر.

وأضافت طلعت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لن تتخلى عن دورها في مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأشارت أمين عام التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى أننا تجاوزنا 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني.