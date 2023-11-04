الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد حجازى: بايدن استغل الموقف الإسرائيلى بالبداية اعتقادًا بأنه سيفيده بالانتخابات

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة سامح شكري، وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، كنا نتوقع أن يتغير موقف الأخير ويكون لديه جديد ولكنه أكد دعمه لإسرائيل.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن بلينكن سيقوم بنقل الصورة لإدارته والتي تعد أسيرة للموقف الإسرائيلي واستغلته في البداية اعتقادًا منها أنه سيفيد في الحملة الانتخابية ولكن شهدنا مظاهرات مليونية في الدول الأوروبية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نتجاهل صوت الشعوب خاصة أن المشاهد لا يمكن لا يمكن لعقل تصورها أو تحملها.

حكومة نتنياهو الانتقام يسيطر عليها

وأشار إلى أننا رأينا اليوم مظاهرات اليوم أمام مقر نتنياهو، مؤكدًا أن طريقة تفكير الحكومة الحالية نجد أن الانتقام يسيطر عليها، وتدعي أنها تستطيع أن تقضي على حماس وتحرير الأسرى، كما أن هناك ضغوطًا تمارس بالداخل الإسرائيلي لأن الوقفات العسكرية تضر باقتصاد إسرائيل.

السفير محمد حجازي للموقف الإسرائيلي استغلته الحملة الإنتخابية مظاهرات مليونية

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