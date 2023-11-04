السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة محمد شريف.. رونالدو يقود النصر للفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

فاز النصر على ضيفه الخليج 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف الهلال متصدر الترتيب.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الخليج عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26، قبل أن يضيف ايميريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد شريف المحترف في صفوف فريق الخليج، حيث شارك في المباراة أساسيًا حتى الدقيقة 86 قبل أن يغادر اللقاء ويشارك عبد الله آل سالم بدلًا منه.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، خيم التعادل السلبي على  مباراة الاتفاق وضيفه الرائد.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الرائد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

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لاعبو الخليج: حاولنا الخروج بنقطة أمام النصر

أعرب لاعبو الخليج عن عدم رضاهم بعد الخسارة أمام النصر صفر /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، معتبرين أن الفريق حاول الخروج من اللقاء ولو بنقطة.

وقال مهاجم الخليج محمد شريف: "المباراة كانت صعبة أمام فريق كبير بقيمة النصر على أرضه ووسط جمهوره، سعينا للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، وسنحت لنا العديد من الفرص مقارنة بالمباريات الماضية، لكن النصر استغل الفرص التي سنحت له وحسم الفوز".

من جانبه قال اللاعب سعيد آل حمسل إن المباراة كانت صعبة من البداية وزادت صعوبتها بعد الهدف المبكر نوعًا ما وهو ما أثر على الفريق.

وأضاف: "حاولنا التركيز على الهجمات المرتدة لكن الضغط المتقدم من لاعبي النصر حال دون الخروج بهجمات مرتدة قادرة على صنع الخطورة أمام النصر".

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