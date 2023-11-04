بلدية المحلة يحقق فوزًا مثيرًا على فاركو في دوري نايل

حقق فريق بلدية المحلة فوزًا صعبًا على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

سجل ثلاثية فريق بلدية المحلة كلًا من، حسام أشرف من ركلة جزاء في الدقيقة 28 وإسلام مرزوق في الدقيقة 34، قبل أن يحرز بوبكار نداي لاعب فاركو الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

ونجح فاركو في تقليص الفارق عن طريق شكري نجيب الذي أحرز الهدف الأول للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 58 قبل أن يضيف أحمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ورفع بلدية المحلة رصيده عند 8 نقاط في المركز التاسع، بينما توقف رصيد فاركو عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

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أحداث المباراة

في الدقيقة 14 تسديدة من عزمي غومة لاعب فاركو من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

تسديدة قوية من سيف تييري لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمود ماهر من يسار مرماه.

في الدقيقة 26 ركلة جزاء لبلدية المحلة بعد إعاقة من أحمد عوض لمحاولة مرور فيفور أكيم يمين منطقة الجزاء.

ونجح حسام أشرف في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح ليمنح البلدية التقدم.

في الدقيقة 31 تسديدة قوية من محمد فخري لاعب فاركو من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ونمكن البلدية من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من محمد أميسي من جهة اليسار ابعدها دفاع فاركو بشكل خاطيء فوصلت إلى إسلام مرزوق داخل منطقة الجزاء فسدد كرة قوية قوية سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 40 تسديدة قوية من عزمي غومة لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، كرة عرضية من محمد فخري من جهة اليسار قابلها جيفرسون إنكادا برأسية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر ومرت لركلة مرمى.

وجاء الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بعد فاصل من المرواغات من فيفور أكيم يمين منطقة الجزاء أنها بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات ارتطمت بمدافع فاركو بابكر نداي وسكنت يسار المرمى.

في الدقيقة 54 حكم اللقاء يراجع تقنية الفيديو للبت في أمر ركلة جزاء لفريق فاركو بداعي لمسة يد على محمد عبد الرازق لاعب بلدية المحلة داخل منطقة الجزاء.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشار بوجود ركلة جزاء.

سجل شكري نجيب الهدف الأول لصالح فاركو من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 76 جاء الهدف الثاني لصالح فاركو بعد تمريرة رائعة بالكعب من شكري نجيب وصلت إلى سيف تيري فسدد كرة قوية أبعدها الحارس أحمد حسين فتابعها أحمد شريف بتسديدة سكنت منتصف المرمى.

انفراد تام بالمرمى من فيفور أكيم لاعب بلدية المحلة ولكن تداخل معه محمود عماد لاعب فاركو بشكل رائع وأبعد الكرة لركنية.

