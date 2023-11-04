"كابيتانو مصر".. تأهل فريق هشام عبدالرسول لتصفيات نصف النهائى

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، والغناء.

وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق هشام عبدالرسول على فريق حسن الشاذلي، بركلات الترجيح، وبذلك يتأهل فريق عبدالرسول لتصفيات نصف النهائي من مسابقة "كابيتانو مصر".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".