أستاذ علوم سياسية: هناك تخوف من دخول أطراف أخرى بالحرب فى غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف العربي شامل وواضح وموحد بشكل كبير، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، وأولية دخول المساعدات.

ونوهت أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه على الرغم من وضوح رسائل البلدان العربية، تستمر قوات الاحتلال في عدوانها، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات بالضفة الغربية.

وأشارت "زهران" إلى أن هناك تخوفا من دخول أطراف أخرى بالحرب، الأمر الذي يجعل الأمر مفتوحا ويتسبب في دخول المنطقة العربية في حالة من الصراع، الذي لا يمكن وقفه، مضيفة، أن القوانين الدولية لا تطبق إلا على الدول الصغيرة والضعيفة.

وأضافت أستاذ العلوم السياسية، أن هناك ازدواجية في تناول المعايير السياسية، مؤكدة بأن سيناريوهات الحرب المفتوحة باتت قريبة، وهذا ما نخشى حدوثه.