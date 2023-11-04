السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: لا يمكن المزايدة على دور مصر فى القضية الفلسطينية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك إصابات بالغة الخطورة وشديدة جدًا في المصابين الذين قدموا إلى مصر عبر معبر رفح من غزة، موضحًا أن أغلب الإصابات نتيجة شظايا قذائف بالصواريخ وحروق من الدرجة الثالثة.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات إعلامية مساء اليوم، أنه سيتم إرسال لجان لمعرفة نوعية الأسلحة التي تسببت بتلك الإصابات لمصابي غزة الذين قدموا إلى مصر.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة طبية على درجة كبيرة من الاستعداد لاستقبال أضعاف المصابين المتواجدين حاليًا، لافتًا إلى أن هناك توجيهات سياسية بتوفير كافة سبل الراحة والعلاج للمصابين للتعبير عن التضامن بين الشعبين، مؤكدًا أن دور مصر في القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه. 

وزير الصحة يتفقد المصابين في العريش

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفقد اليوم السبت، مستشفى العريش العام، وغرفة الحجر الصحي، وتمركز إسعاف معبر رفح البري، وذلك في إطار جولته الميدانية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين، وتخفيفًا من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وحرص على التحدث مع المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم بمستشفى العريش العام.

وأشار إلى أن الوزير اطمأن على حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وخاصة من خضعوا لتدخلات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، مع التأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لباقي المحتجزين بالمستشفى.

وأكد «عبدالغفار» أن الحالات تتلقى رعاية صحية فائقة من الأطقم والفرق الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وكافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم. 

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