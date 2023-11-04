رجف البارود

يتمطى حاملًا بارودته على كتفه، متدثرًا بمعطفه الميرى، يشق رتق الظلام، ومن وقت إلى آخر يطلق تلك العبارة الخالدة، ويصيح بصوت جهور: هل من أحد هناك؟! يصرخ بأعلى صوته، محاولًا تبديد مخاوفه؛ فيهتز شاربه الكثيف، الذى تدلى إلى فمه. يخطر فى مشيته بقامة فارعة، وجسد غارق فى النحول، يلتمس طريقه وسط شجيرات الكروم، يفتش الأرجاء المعتمة، يطمئن إلى عدم تسلل أى من اللصوص إلى المزرعة. عادة ما ينشط هؤلاء فى مثل هذا الوقت من العام؛ فالعناقيد أينعت، وموسم جنى العنب حان موعده. ينهى جولته، يتنفس الصعداء بعد نجاته مما كان يخشاه؛ فقد مرت الأمور بسلام، ولم يخرج له ذئب من بين الشجيرات، ولم يباغته نمس بعضة مؤلمة، ولم يُبتلَ بمواجهة اللصوص. يدور دورتين فى الخلاء، يجمع أحطاب العنب، يتخذ لنفسه موضعًا على الطريق الترابى المجاور للمزرعة، يصنع ركية نار، يصطلى بها؛ يطرد البرد القارس عن جسده، يخرج سن الأفيون، يدسه أسفل لسانه، يصب الشاى، يتلذذ باحتسائه، يبعثر أنفاس «الجوزة» فى الهواء، يدير مؤشر راديو «الترانزستور»، ينصت إلى أغنية حزينة، يلامس صوت المطرب الشجى شغاف قلبه؛ فيملأ الشجن قلبه، وتسيل دمعتان ساخنتان على خديه، ويحلق فى عالم آخر شفيف. يمر الوقت، وهو على تلك الحال. تباغته صرخة مدوية، ينتفض الخفير، يهب واقفًا، يغادر عالمه الشفاف. يقلب بصره فى جميع الاتجاهات، يرهف السمع، تتوالى الصرخات داخل المزرعة، هى أنثى بلا ريب؛ تشى النبرة الرفيعة بذلك، صرخاتها تصم أذنيه؛ فينتصب شعره كأسنة الشوك، وتعربد الذكريات فى رأسه، وتمثل صورة الفتاة المذبوحة أمام ناظريه؛ كأن عشر سنوات كاملة لم تمر. كأن الوقت عاد بظهره إلى الخلف بسرعة البرق. ليلتها كان شاربه لا يزال قصيرًا مشذبًا؛ إذ لم يكن فى حاجة وقتها إلى شارب كثيف، يخفى خلفه معرة الجبن، التى أصابت خفيرًا، وحارس ليل. كان يمر بين الشجيرات بطمأنينة، لا يخشى ذئبًا، ولا يهاب نمسًا، أو لصًا، ولا يحسب حسابًا لجنية، أو عفريت أزرق. ليلتها كانت العتمة حالكة، وعلى الرغم من ذلك كانت خطواته واثقة، وفجأة تعثرت قدماه بجسد طرى؛ فتغير كل شىء عندما سلط ضوء كشافه إلى أسفل، وعندما رآها ممددة على الأعشاب. أبصر الدماء تسيل من عنقها المذبوح؛ فصرخ بفزع، وركض كالمجنون، وارتطم جسده بقوائم الحديد، والأسلاك المعدنية، التى تسلقت عليها أغصان الكروم، سقط أرضًا، وتعفر وجهه بالتراب، ونهض بذعر من لدغته حية، وواصل الفرار، وأصابه ما أصابه، وتحول إلى شخص يخاف من ظله، ويضطرب إذا ما حركت الريح عود قش، أو ورقة شجر بالقرب منه. أصبح يتوجه بشكل متكرر إلى المدينة القريبة؛ ليعرض نفسه على طبيب المخ والأعصاب فى عيادته المطلة على الميدان الفسيح. هناك اشتكى آلامًا، لا تفارق عنقه، من كثرة التلفت، والاستدارة، واشتكى شعورًا لازمه طوال الوقت بأن الفتاة منذ تلك الليلة صارت تقتفى أثره، وتسير خلفه خطوة بخطوة.

عادة ما ينصت الطبيب، ويبتسم، لكنه سرعان ما يتصنع الجد، ويحرص على ألا يظهر بمظهر الهازئ، بينما تتدفق حكايات الخفير كالنهر الجارى، وفى نهاية الجلسة يغدق المزور على زائره بعينات الدواء المجانية، والأقراص المهدئة؛ لعل أعصابه المتوترة ترتخى.

الصرخات تتعالى، والخفير يهب واقفًا، ويتطلع إلى المزرعة الغارقة فى الظلام بقلب مرتجف، وعينين زائغتين. الأمور تزداد سوءًا على سوء؛ فتغشى المزرعة أنوار حمراء، وسرعان ما تظهر الفتاة بقامة بالغة الطول؛ فتبدو مثل نخلة سامقة، تمر لحظات من الدهشة والرعب، الخفير يتجمد مكانه، وعنق الفتاة يتحول إلى نافورة تضخ الدماء، دونما توقف. يا لليلتى حالكة السواد! الخفير يصعق، ويصرخ، وعضلة قلبه تكاد تتوقف.

هل أدركت الفتاة أن قلب الخفير أوهن من خيوط العنكبوت؛ فأنهت عرضها المرعب، واختفت عن ناظريه بسرعة، أم أن مخدر الأفيون سرى فى دمه؛ فغاب عن الوعى خلافًا لما تعود عليه؟! الخفير ممدد الآن على التراب، وصدره يعلو ويهبط؛ فالأرجح أن الله أرسل عليه أمنة من النعاس، وأنقذه من موت محقق؛ فخفير مزرعة الكروم طيب القلب، تشف روحه، وتدمع عيناه، كلما أنصت إلى ألحان الراديو «الترانزستور»، وكلما أصغى إلى مطرب شجى الصوت، وأغنية ليل حزينة.