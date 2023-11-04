فتح الشماس الباب، فطلعت عليهم وجوه رجال ونساء تلمع وسط الظلام، قلقة، غاضبة، تنذر وتتوعد.

وصاح ياناكوس بصوت لاهث:

- أین مانولی؟

وأجاب القسيس جريجوريس:

- اذهبوا وابحثوا عنه. تنحوا جانبًا وافسحوا لنا الطريق.

وجار القسيس فوتيس:

إن كنت قتلته فإنى أدعو الله أن يقع دمه فوق رءوسكم ورءوس أبنائكم من بعد.

وأعاد القسيس جريجوريس ما قاله:

اذهبوا وابحثوا عنه.

واندفع باناكوس إلى داخل الكنيسة وهو يزأر:

- لقد قتلوه.

دقت الأجراس فى منتصف الليل تدعو المسيحيين إلى الكنيسة للاحتفال بميلاد المسيح. وفتحت الأبواب، الواحد بعد الآخر، وخرج المؤمنون يحثون الخطى فى طريقهم إلى الكنيسة وأجسادهم ترتجف من شدة البرد. كان الليل هادئًا ساجيًا، قارسَ البرد، وصفحة السماء خالية من النجوم. فتحت كل الأبواب عدا بيت بطريار كاس، فقد ظل، دونها جميعًا، موصدًا تصدر من داخله جلبة وضوضاء اختلطت فيها صيحات الرجال بنواح السيدات.

كان جسد مانولی مسجى فوق سرير بطريار كاس، ملفوفًا كطفل وليد فى ملاءة من حرير ورثها ميشيل من جهاز عرس أمه. وأحاط به رفاقه يرنون إليه فى صمت بوجوه شاحبة. ووضع ياناكوس يده على قدمی مانولی، وانخرط فى نحيب كطفل صغير، قضى الليل بطوله يصرخ ويلطم صدره حتى أضناه البكاء، وأعيته اللطمات، فأسند رأسه إلى قدمى صديقه يبكيه بصوت خافت. وذهب قسطقدى إلى ساراكينا ليبحث عن میشیل. وجلست امرأتان أو ثلاث القرفصاء فى زاوية من زوايا الحجرة، واتجهن إلى الحائط، ينحن ويلطمن صدورهن.

وانحنى القسيس فوتيس فوق صديقه ينظر إليه على ضوء المصباح، ويتأمل وجهه الهادئ الشاحب: طعنة سكين مزقت خده الأيمن بطوله حتى الذقن. وكان القسيس بين حين وآخر يمد يده يسوى بها شعر رفیقه الميت، ثم يغيب عنه ويغرق فى تأملاته. فقد أتته العجوز مارثا منذ لحظات وحذرته من أن الأغا أوفد رسولًا إلى المدينة يحمل رسالة عاجلة يطلب فيها كتيبة من المشاة والخيالة، ويعلن فى رسالته عن أن الاشتراكيين اقتحموا ليكوفريسى، وذكر أيضًا أنهم ينوون قتله.

وتفكر القسيس فوتيس وهو يقبض بجماع يديه: سيأتون إلى هنا بأسلحتهم ومدافعهم، كيف لنا أن نقاومهم؟ سيبيدوننا عن آخرنا. مرة أخرى يجب أن نبدأ المسيرة ولا نضيع الوقت. ولكن إلى متى، يا إلهى؟ ألست إلهًا طيبًا خيرًا؟ ألست عادلًا؟ إنى عاجز عن الفهم. ومد يده، وربت بها فى رقة وحنان على وجه مانولى، وتمتم: یا عزیزی مانولی، جدت بحياتك ولكن دون جدوى. قتلوك لأنك حملت خطايانا على كاهلك، وصحت قائلًا: «أنا الذى سرقت، أنا الذى قتلت، وأنا الذى أشعلت النار فى القرية. أنا ولا أحد سواى.. كل هذا لتبقى علينا حتى نمد جذورنا فى الأرض فى هدوء وسلام ولكن دون جدوى یا مانولى. ضحيت بنفسك، وافتديت الناس بروحك، ولكن دون جدوى.

أنصت القسيس فوتيس إلى دقات الجرس المتتابعة فى تناغم فى فرح لتعلن على الملأ ميلاد المسيح وأنه تنزل إلى الأرض ليخلص العالم... وهز القسيس رأسه، وندت عنه تنهيدة عميقة. وتمتم قائلًا: لا جدوى يا يسوع، لا جدوى. مضى على صلبك ألفا عام ولا يزال الناس يصلبونك من جديد. أى يسوع ربى، أى يسوع ربی، متى ستولد يا إلهى ولا تصلب ثانية، ولكن تعيش بين ظهرانينا خالدًا إلى الأبد؟

من رواية:

«المسيح يصلب من جديد»