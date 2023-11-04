حماس: نخوض حربًا غير متكافئة لكنها ستدرس فى العالم وسيخلدها التاريخ

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، مساء اليوم السبت، نخوض حربًا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.

وأضاف أبوعبيدة في كلمة مسجلة له، لا تزال قوات المقاومة تقاتل في محاور تقدم العدو الصهيوني شمال غرب غزة وجنوب غزة وفي بيت حانون شمال شرق القطاع ببسالة وإقدام، ويواصلون التصدي لآليات العدو وتدميرها.

أبوعبيدة: دمرنا 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند

وتابع أبوعبيدة "وثقنا آخر 48 ساعة تدميرًا كليًا وجزئيًا 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة لمضادات الدروع، وتقترب قوات المقاومة من فوق الأرض وتحتها للقوات الصهيونية المتوغلة أو المتمركزة واستهدافها عن قرب، كما وجهنا بصواريخ موجهة للمحور الجنوبي لجنوب غزة، وأوقعنا خلال اليومين الماضيين إصابات بصفوف الاحتلال.

وأشار أبوعبيدة إلي أنه بغض النظر عن حجم مناورة العدو الإسرائيلي علي الأرض وتقدمها أو تراجعها تواصل المقاومة الالتحام مع نقطة صفر مع الجنود، أو أرتال العدو بعمليات دقيقة ضد قوات الاحتلال المتمركزة في المباني والدبابات، ودك الحشود العسكرية للجنود بقذائف الهاون علي مدار الساعة.

يا أبناء شعبنا وأمتنا يا جميع أحرار العالم، يعلم الجميع أننا نخوض حربًا غير متكافئة، ولكنها ستكون درسًا للعالم وستبقى في التاريخ على غرار مقاومة داود لجالوت وانتصار الحق على الباطل المتكبر.

وتابع أبوعبيدة "سنواصل نشر ما لدينا وسنواصل ذلك في الدقائق والساعات القادمة، من خلال وثائق ومفاجآت لقوات العدو ومواجهتهم والاندماج مع آلياتهم وتحملهم، وهذا جزء صغير من قوتنا وبطولة مقاومتنا وعملياتهم.

واختتم أبوعبيدة تصريحاته قائلًا "العدو الظالم اعتقد أن عقابه لشعبنا وارتكابه الجرائم المروعة واستخدامه الأساليب القذرة ضدنا سيؤثر في روحنا وعزيمتنا، ولكنه غبي ومضلل، تاريخنا وحاضرنا يثبت أننا سننفجر غضبًا ونارًا في وجهه، وستحصد خرابه الهزيمة والخيبة والعار، المجد للشهداء وشعبنا الأبطال، والشفاء لجرحانا".