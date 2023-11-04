السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: نخوض حربًا غير متكافئة لكنها ستدرس فى العالم وسيخلدها التاريخ

حماس
حماس

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، مساء اليوم السبت، نخوض حربًا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.

وأضاف أبوعبيدة في كلمة مسجلة له، لا تزال قوات المقاومة تقاتل في محاور تقدم العدو الصهيوني شمال غرب غزة وجنوب  غزة وفي بيت حانون شمال شرق القطاع ببسالة وإقدام، ويواصلون التصدي لآليات العدو وتدميرها.

أبوعبيدة: دمرنا 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند

وتابع أبوعبيدة "وثقنا آخر 48 ساعة تدميرًا كليًا وجزئيًا 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة لمضادات الدروع، وتقترب قوات المقاومة من فوق الأرض وتحتها للقوات الصهيونية المتوغلة أو المتمركزة واستهدافها عن قرب، كما وجهنا بصواريخ موجهة للمحور الجنوبي لجنوب غزة، وأوقعنا خلال اليومين الماضيين إصابات بصفوف الاحتلال.

txt

"الصحة العالمية": الهجوم الإسرائيلى على مستشفيات غزة تمثل انتهاكات للقانون الإنسانى

وأشار أبوعبيدة إلي أنه بغض النظر عن حجم مناورة العدو الإسرائيلي علي الأرض وتقدمها أو تراجعها تواصل المقاومة الالتحام مع نقطة صفر مع الجنود، أو أرتال العدو بعمليات دقيقة ضد قوات الاحتلال المتمركزة في المباني والدبابات، ودك الحشود العسكرية للجنود بقذائف الهاون علي مدار الساعة.

يا أبناء شعبنا وأمتنا يا جميع أحرار العالم، يعلم الجميع أننا نخوض حربًا غير متكافئة، ولكنها ستكون درسًا للعالم وستبقى في التاريخ على غرار مقاومة داود لجالوت وانتصار الحق على الباطل المتكبر. 

txt

استشهاد 9 فلسطينيين فى قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

وتابع أبوعبيدة "سنواصل نشر ما لدينا وسنواصل ذلك في الدقائق والساعات القادمة، من خلال وثائق ومفاجآت لقوات العدو ومواجهتهم والاندماج مع آلياتهم وتحملهم، وهذا جزء صغير من قوتنا وبطولة مقاومتنا وعملياتهم.

واختتم أبوعبيدة تصريحاته قائلًا "العدو الظالم اعتقد أن عقابه لشعبنا وارتكابه الجرائم المروعة واستخدامه الأساليب القذرة ضدنا سيؤثر في روحنا وعزيمتنا، ولكنه غبي ومضلل، تاريخنا وحاضرنا يثبت أننا سننفجر غضبًا ونارًا في وجهه، وستحصد خرابه الهزيمة والخيبة والعار، المجد للشهداء وشعبنا الأبطال، والشفاء لجرحانا".

حماس أبو عبيدة العدو الصهيونى غزة آليات العدو

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

بعد الهزيمة من زد.. خناقة شوارع فى نادى الزمالك (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية