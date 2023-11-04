الأهلى يرفض رحيل عبدالقادر.. ويفاضل بين 3 مهاجمين

عقد محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، المفوض بالإشراف على قطاع كرة القدم، جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول، فى حضور خالد بيبو، مدير الكرة، لمناقشة أسباب تراجع «المارد الأحمر» خلال الفترة الأخيرة، وخروجه من بطولة الدورى الإفريقى.

وقال «الخطيب»، لـ«كولر»، إنه لن يقبل باستمرار الوضع الحالى بأى شكل، خاصة بعدما خسر الفريق بطولتين مع بداية الموسم، بداية من السوبر الإفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، ثم الدورى الإفريقى على حساب صن داونز الجنوب إفريقى.

وأضاف رئيس الأهلى، فى حديثه مع المدرب السويسرى: «كان من المهم جدًا التتويج بهاتين البطولتين، نظرًا لقيمتهما من الناحية الجماهيرية والفنية، كما كانتا ستقربان الفريق خطوة من استعادة لقب أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات الدولية على مستوى العالم».

وطلب «بيبو» من المدير الفنى للأهلى تحديد احتياجاته فى الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة فى مركز المهاجم، على ضوء عدم تقديم المهاجم الفرنسى أنتونى موديست أوراق اعتماده حتى الآن.

واعتمد «الخطيب» قرار خصم ١٠٠ ألف جنيه من كل لاعب شارك فى لقاء صن داونز، بناءً على الاتفاق الذى جرى مع لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادى بعد الخروج من الدورى الإفريقى.

ورفضت شركة الكرة بنادى الأهلى، بالتنسيق مع لجنة التخطيط، مناقشة أى عرض للحصول على خدمات أحمد عبدالقادر، الجناح الأيسر، سواء من قطر أو غيرها.

وشدد أعضاء شركة الكرة على أن «عبدالقادر» من العناصر المهمة داخل صفوف «المارد الأحمر»، ولا نية للتخلى عنه بأى شكل، واعدين بحل أى خلافات فى وجهات النظر بينه وبين المدير الفنى.

وخلصوا إلى أن «عبدالقادر» لن يرحل عن فريق «القلعة الحمراء»، وهو ما ينطبق على جميع اللاعبين فى الوقت الحالى، علمًا بأن اللاعب لم يتلق أى عروض رسمية حتى الآن، ويقتصر الأمر على اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين.

وتفاضل شركة الكرة بين ٣ من المهاجمين الناشطين فى الدورى المصرى، لاختيار أحدهم لضمه فى الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل، وهم: الأنجولى مابولولو من الاتحاد السكندرى، والنيجيرى جون إيبوكا من سيراميكا كليوباترا، ومحمد أمين «أوفا» من إنبى، بعد الانتقادات التى تعرض لها الفرنسى أنتونى موديست مؤخرًا.

ورغم الانتقادات العديدة الموجهة إلى «موديست»، يرى أعضاء شركة الكرة ولجنة التخطيط فى الأهلى أن المهاجم الفرنسى ليس محل تقييم، وأنه فقط يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة لياقته الفنية والبدنية.