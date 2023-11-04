القاهرة الإخبارية: "القسام" تعلن ضرب إيلات بصواريخ بعيدة المدى

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، أن كتائب القسام التابعة لحركة حماس أعلنت ضرب إيلات وأن هناك رشقات صاروخية متتالية من جنوب لبنان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن هناك عددا من الصواريخ التي سقطت في مناطق مفتوحة بسبب القبة الحديدية.

وأشارت إلى أنه منذ قليل دوت صفارات الإنذار في مناطق شرق إيلات للمرة الأولى، لأن القسام أعلنت ضرب إيلات بصواريخ مصدرها جنوب إيلات بصواريخ بعيدة المدى، والذي يصل في مداه الجغرافي لـ250 كيلو مترا مربعا.