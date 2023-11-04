السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: "القسام" تعلن ضرب إيلات بصواريخ بعيدة المدى

كتائب القسام
كتائب القسام

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، أن كتائب القسام التابعة لحركة حماس أعلنت ضرب إيلات وأن هناك رشقات صاروخية متتالية من جنوب لبنان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن هناك عددا من الصواريخ التي سقطت في مناطق مفتوحة بسبب القبة الحديدية.

وأشارت إلى أنه منذ قليل دوت صفارات الإنذار في مناطق شرق إيلات للمرة الأولى، لأن القسام أعلنت ضرب إيلات بصواريخ مصدرها جنوب إيلات بصواريخ بعيدة المدى، والذي يصل في مداه الجغرافي لـ250 كيلو مترا مربعا.

القاهرة الإخبارية القسام لبنان

مواد متعلقة

بالتزامن مع كلمة بلينكن.. "القاهرة الإخبارية" الاحتلال يستهدف عددًا من المنازل فى غزة

القاهرة الإخبارية: بلينكن فى بغداد غدًا لبحث الأوضاع فى غزة

وزير الخارجية: أحداث القتل المؤسفة فى غزة لا يمكن تبريرها

سامح شكرى: نعمل مع الولايات المتحدة لاحتواء أزمة إنسانية طاحنة فى غزة

وزير خارجية الأردن: ما يجرى فى غزة ضد جميع الأديان والقيم الإنسانية

وزير خارجية الأردن: حصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف

وزير خارجية الأردن: أكدنا ضرورة تقديم الدعم الإنسانى ورفض تهجير الفلسطينيين (فيديو)

أحمد فؤاد سليم لـ"الشاهد": كنا مستعدين لحرب أكتوبر بأيدينا ودون سلاح

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

"الغرقد" أم "الزيتون"..أيهما سيربح البقاء في حرب فلسطين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية