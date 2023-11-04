مرموش يسجل ثنائية جديدة ويقود فرانكفورت لاكتساح يونيون برلين

واصل نجمنا المصري عمر مرموش تألقه في الدوري الألماني، بعدما قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت لاكتساح نظيره يونيون برلين بثلاثية نظيفة اليوم السبت في الجولة العاشرة.

مرموش واصل توهجه في البوندزليجا وسجل للمباراة الثالثة على التوالي ورفع رصيده إلى 6 أهداف في صراع ترتيب هدافي الدوري الألماني.

وسجل مرموش ثنائيته في الدقيقة 2 و14، بينما سجل بديله ناتشو فيري الهدف الثالث بالدقيقة 82.

ولعب مرموش أساسيًا في تشكيل فرانكفورت وخرج كبديل بالدقيقة 74.

وسجل مرموش أسرع ثنائية هذا الموسم وثاني أسرع ثنائية في تاريخ الدوري الألماني منذ موسم 2006.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما وقع يونيون برلين بالمركز الـ 16 بـ 6 نقاط.

وشارك عمر مرموش – البالغ من العمر 24 عامًا – في 10 مباريات خلال الموسم الحالي للدوري الألماني،سجل خلالها 6 أهداف.

وجاء تشكيل إينتراخت فرانكفورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليام باشو تينوريو، روبن كوخ، توتا

خط الوسط: فيليب ماكس، إلياس السخيري، هوجو لارسون، إريك دينا إيبمبي

خط الهجوم: فراس شايبي، عمر مرموش، أنسجار كناوف