السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرموش يسجل ثنائية جديدة ويقود فرانكفورت لاكتساح يونيون برلين

مرموش
مرموش

واصل نجمنا المصري عمر مرموش تألقه في الدوري الألماني، بعدما قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت لاكتساح نظيره يونيون برلين بثلاثية نظيفة اليوم السبت في الجولة العاشرة.

مرموش واصل توهجه في البوندزليجا وسجل للمباراة الثالثة على التوالي ورفع رصيده إلى 6 أهداف في صراع ترتيب هدافي الدوري الألماني.

وسجل مرموش ثنائيته في الدقيقة 2 و14، بينما سجل بديله ناتشو فيري الهدف الثالث بالدقيقة 82.

ولعب مرموش أساسيًا في تشكيل فرانكفورت وخرج كبديل بالدقيقة 74.

وسجل مرموش أسرع ثنائية هذا الموسم وثاني أسرع ثنائية في تاريخ الدوري الألماني منذ موسم 2006.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما وقع يونيون برلين بالمركز الـ 16 بـ 6 نقاط.

وشارك عمر مرموش – البالغ من العمر 24 عامًا – في 10 مباريات خلال الموسم الحالي للدوري الألماني،سجل خلالها 6 أهداف.

وجاء تشكيل إينتراخت فرانكفورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليام باشو تينوريو، روبن كوخ، توتا

خط الوسط: فيليب ماكس، إلياس السخيري، هوجو لارسون، إريك دينا إيبمبي

خط الهجوم: فراس شايبي، عمر مرموش، أنسجار كناوف

عمر مرموش مرموش الدورى الألماني فرانكفورت يونيون برلين

مواد متعلقة

مرموش يواصل انفجاره في البوندسليجا ويسجل هدفين أمام يونيون برلين (فيديو)

«مرموش» أساسيًا مع إينتراخت فرانكفورت فى مباراة يونيون برلين بالدورى الألمانى

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية