جهود الإغاثة المصرية للفلسطينيين تتصدر الصحف العالمية (فيديو)

جهود الإغاثة المصرية للفلسطينيين تتصدر الصحف العالمية (فيديو)
استعرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا حول تصدر جهود الإغاثة المصرية للفلسطينيين عناوين الصحف العالمية، في ظل استمرار تسليم المساعدات وإجلاء الأجانب عبر معبر رفح.
ووفقًا لتقرير "إكسترا نيوز" جاءت عناوين الصحف العالمية كالتالي:
- مصر تستقبل جرحى غزة عبر معبر رفح
- السماح للمواطنين الأجانب والجرحى الفلسطينيين بالخروج من غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس
- مصر تفتح الباب للعبور من غزة لأول مرة
- مصر تفتح معبر غزة الحدودي لإجلاء المصابين والأجانب
- فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة أمام عمليات إجلاء محدودة
- مصر تسمح لأول مرة بمغادرة غزة
- الصراع في غزة: مصر تفتح حدودها أمام المساعدات الإنسانية بينما ترفض إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار