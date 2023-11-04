السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ مطروح يطمئن على طلاب المعهد الفنى الصحي (صور)

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته المعهد الفنى الصحى

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، على طلاب المعهد الفنى الصحى بمطروح والذى يتم عقد محاضرات طلابه بقاعات مكتبة مصر العامة بمطروح، مع تيسير كافة العقبات للتيسير على الطلاب. 

_ المعهد الفنى الصحى بمطروح

وأوضح محافظ مطروح، أن استضافة الطلاب بالمكتبة جاءت تيسيرا على الأهالي والطلاب الملتحقين بالمعهد الفنى الصحى بمطروح هذا العام مشقة السفر خارج المحافظة مع الإسراع في إقامة معهد جديد بمطروح. 

وأضاف أن يضم المعهد عدد 650 طالب وطالبة من مرحلة الإعدادى بالمعهد حتى الامتياز من خلال 20 شعبة بما تضمه من معدات وأجهزة ومعامل،تم التنسيق مع المكتبة لاستضافة الطلاب هذا العام، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وعام دراسى سعيد. 

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محافظ مطروح مطروح المعهد الفني الصحي مكتبة مصر العامة تيسير كافة العقبات

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