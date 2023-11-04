وزير الدولة للريادة والتمكين الفلسطينى: مليون ونصف فلسطينى هُجّروا من منازلهم بقطاع غزة

قال أسامة السعداوي، وزير الدولة للريادة والتمكين الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي يطال كل الأراضي المحتلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 50% من الأبنية السكنية في قطاع غزة دمرت بالفعل، لافتا إلى أن مليون ونصف المليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم في قطاع غزة.

من ناحيتها، وجهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللحكومة المصرية، والشعب المصري ووزير الصحة، على ما تم تقديمه من أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أشكر الرئيس السيسي والشعب المصري والحكومة المصرية، ووزير الصحة المصري، لأنهم فتحوا ذراعهم لنا منذ اليوم الأول".